Генпрокуратура обжалует решение о взыскании $2,6 млрд в пользу ЮКОСа

Генпрокуратура России пообещала обжаловать решение международного арбитража о взыскании с государства в пользу Yukos Capital $2,6 млрд (плюс проценты и издержки). Об этом сообщает РИА Новости.

Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 миллиарда долларов США плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение, — приводит агентство сообщение ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что международный арбитраж ранее отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к России.

В 2005 году компании — акционеры ЮКОСа обратились в Гаагский суд с иском к России на $114 млрд. Утверждается, что РФ нарушила их права в качестве иностранных инвесторов. В 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам должны были выплатить $50 млрд. Москва обжаловала этот вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году. В феврале 2020 года апелляционный суд вновь поддержал истцов — сумма компенсации увеличилась до $57 млрд. В марте этого же года РФ подала кассационную жалобу в Верховный суд в Нидерландах. В декабре 2020 года ходатайство Москвы было отклонено. В Минюсте назвали этот вердикт необоснованным.

Ранее сегодня сообщалось, что апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд по делу экс-акционеров ЮКОСа.