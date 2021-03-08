Генпрокуратура назвала, за что и кому чаще всего дают взятки

https://static.news.ru/photo/8620b058-8074-11eb-a13a-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мелкие взятки до 10 тысяч рублей в России чаще всего дают сотрудникам полиции, ФСИН и педагогам. Об этом рассказал начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

По его словам, такого рода взятки граждане чаще всего дают за то, чтобы не привлекаться к административной ответственности за разные правонарушения. В этот же перечень попадают преподаватели различных учебных заведений, к примеру, за хорошие оценки при сдаче экзаменов, приводит слова прокурора РИА Новости.

Также пытаются дать деньги сотрудникам ФСИН за пронос на территорию учреждений запрещённых предметов или за то, чтобы осуждённым создали привилегированные условия отбывания наказания.

Накануне начальник отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Алексей Иванов попался с поличным в Москве при получении крупной взятки. Вместе с ним была задержана посредница.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Башкирии при попытке дать взятку в полмиллиона рублей сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ) был пойман с поличным директор компании, занимающейся продажей нефтепродуктов.