Уголовное дело о взятке сотруднику ФСБ возбуждено в Башкирии

При попытке дать взятку в полмиллиона рублей сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ) был пойман с поличным директор компании, занимающейся продажей нефтепродуктов, в Башкирии.
Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Башкортостану возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, — цитирует ТАСС сообщение Следкома России по региону.
Подозреваемого будут судить по статье 291 Уголовного кодекса «Дача взятки в крупном размере».
Директор предприятия хотел передать сотруднику ФСБ деньги, что тот посодействовал прекращению в отношении него проверки. Кроме того, он надеялся на дальнейшее покровительство в его бизнесе.
Силовик предупредил подозреваемого, что он совершает незаконные действия, но мужчина настаивал на своём предложении. В итоге ФСБ организовала «сделку», на которой его и задержали с поличным.
Суд в данный момент избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия.
Занавески за пять млн рублей нашли в квартире полковника Минобороны, писал ранее NEWS.ru. В столице суд вынес приговор по делу о крупнейших взятках в продовольственном и других управлениях Минобороны России. У экс-начальника продуправления Александра Бережного изъяли элитную квартиру на юго-западе Москвы.
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