Уголовное дело о взятке сотруднику ФСБ возбуждено в Башкирии

https://static.news.ru/photo/48fdfde8-7caa-11eb-9313-96000091f725_660.jpg Фото: surb.sledcom.ru

При попытке дать взятку в полмиллиона рублей сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ) был пойман с поличным директор компании, занимающейся продажей нефтепродуктов, в Башкирии.

Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Башкортостану возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, — цитирует ТАСС сообщение Следкома России по региону.

Подозреваемого будут судить по статье 291 Уголовного кодекса «Дача взятки в крупном размере».

Директор предприятия хотел передать сотруднику ФСБ деньги, что тот посодействовал прекращению в отношении него проверки. Кроме того, он надеялся на дальнейшее покровительство в его бизнесе.

Силовик предупредил подозреваемого, что он совершает незаконные действия, но мужчина настаивал на своём предложении. В итоге ФСБ организовала «сделку», на которой его и задержали с поличным.

Суд в данный момент избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия.

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