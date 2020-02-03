https://static.news.ru/photo/a6c8549e-46b6-11ea-bd83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась приносить извинения от имени государства перед журналистом Иваном Голуновым. Соответствующий документ подписан замначальником по надзору за следствием в МВД Р. И. Багавиевым.

По мнению госслужащего, извиняться должен прокурор Москвы. Однако защита Голунова утверждает, что делом занимались сотрудники генеральной прокуратуры.

Корреспондент «Медузы» написал жалобу 22 января 2020 года. Согласно закону, ведомство должно было принести извинения в течение месяца после прекращения уголовного преследования.