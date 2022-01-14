Генерал-майора Воздушно-космических сил РФ арестовали за взятку

Начальник радиотехнических войск ВКС РФ, генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению во взятке в пять миллионов рублей, сообщает ТАСС. По версии следствия, деньги он получил от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Следователи просят продлить срок его содержания под стражей до 20 апреля.

Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники, — говорится в сообщении.

Как следует из ходатайства о продлении ареста следователя ГВСУ СК РФ Виталия Дмитриева, по решению 235 гарнизонного военного суда Кобану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дмитриев попросил суд продлить срок содержания до 20 апреля.

Отмечается, что после обвинений в коррупции Кобан был снят с должности. В СИЗО он находится с ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении нескольких миллионов рублей, выделенных на лётные испытания для обеспечения грузопотока на МКС.

Договор об обеспечении грузопотока с МКС был заключён ещё в 2012 году между Роскосмосом и ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Часть работ центр передал в Центр технического перевооружения службы управления космическими полётами, однако по факту никакие испытания не проводились.