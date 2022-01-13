Возбуждено дело о хищении денег на испытания для замены грузов на МКС

СК возбудил дело о хищении средств на лётные испытания для замены грузов на МКС.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении нескольких миллионов рублей, выделенных на лётные испытания для обеспечения грузопотока на МКС. Точная сумма ущерба не называется, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Договор об обеспечении грузопотока с МКС был заключён ещё в 2012 году между Роскосмосом и ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Часть работ центр передал в Центр технического перевооружения службы управления космическими полётами, однако по факту никакие испытания не проводились.

Уточняется, что не было даже никаких отчётов о том, что хоть какие-то работы были выполнены. Имелись лишь акты, однако в них не содержалось описание работ.

Сумма нанесённого государству ущерба составляет несколько миллионов рублей. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сказал источник.

Обвинения уже предъявлены экс-директору ЦТП Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче. На текущий день они заключены под стражу.

Ранее подполковника Федеральной службы охраны (ФСО) Алексея Голохвостова обвинили в получении взятки в особо крупном размере от компаний, которые проводили работы по строительству и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарёво. Свою вину он не признаёт.