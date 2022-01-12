Офицера ФСО обвинили в крупной взятке от строителей резиденции Путина

Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от компаний, которые проводили работы по строительству и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарёво. Свою вину он не признаёт, сообщает ТАСС.

В отношении офицера возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве, посредничестве во взятках и мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, Голохвостов в 2015-2016 годах, занимавший тогда пост замначальника отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения, получил незаконное вознаграждение в сумме 20 млн рублей от экс-директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского. Деньги были переданы ему за «совершение действий, которые входили в его служебные полномочия, а также за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя».

Кроме того, подполковник обвиняется в получении взятки от ООО «Петербургский Ренессанс». Согласно материалам дела, обе компании пытались скрыть нарушения, допущенные ими в ходе работ на объектах резиденции главы государства.

Голохвостов находится под арестом с декабря 2020 года. Его дело передано в суд для рассмотрения по существу. Первое заседание должно состояться 14 января.

Ранее сообщалось, что ФСО предъявила иск компаниям, которые занимались строительством и реставрацией объектов резиденции в Ново-Огарёво, на сумму более 1,2 млрд рублей. Речь идёт о хищениях, выявленных по факту освоения денег, выделенных в 2012 году на строительство на территории резиденции.