ФСО подала иск на застройщиков резиденции Путина

Федеральная служба охраны президента подала иск на компании, которые занимались строительством и реставрацией объектов резиденции в Ново-Огарёво. ФСО требует с застройщиков более миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».
Иск будет
Претензии ФСО на 1 млрд 267 млн 439 тысяч рублей адресованы главе «Балтстроя» Дмитрию Сергееву; топ-менеджерам фирмы «Климат Проф», входившей в этот же холдинг, Сергею Перевалову и Александру Родионову, — пишет издание.
Также ответчиками по делу выступают гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер и глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский.
Речь идёт о хищениях, которые были выявлены по факту освоения денег, выделенных в 2012 году на строительство на территории президентской резиденции. Расследовалось уголовное дело, все пятеро фигурантов получили сроки.
Но имущественные претензии ФСО на тот момент суд отклонил. Их было предложено подать в гражданском порядке.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на расследование о стройке рядом с резиденцией Владимира Путина Ново-Огарёво. Он заявил, что не знает об этом.