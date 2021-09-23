ФСО подала иск на застройщиков резиденции Путина

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Федеральная служба охраны президента подала иск на компании, которые занимались строительством и реставрацией объектов резиденции в Ново-Огарёво. ФСО требует с застройщиков более миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

Иск будет рассматривать Никулинский районный суд в Москве.

Претензии ФСО на 1 млрд 267 млн 439 тысяч рублей адресованы главе «Балтстроя» Дмитрию Сергееву; топ-менеджерам фирмы «Климат Проф», входившей в этот же холдинг, Сергею Перевалову и Александру Родионову, — пишет издание.

Также ответчиками по делу выступают гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер и глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский.

Речь идёт о хищениях, которые были выявлены по факту освоения денег, выделенных в 2012 году на строительство на территории президентской резиденции. Расследовалось уголовное дело, все пятеро фигурантов получили сроки.

Но имущественные претензии ФСО на тот момент суд отклонил. Их было предложено подать в гражданском порядке.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на расследование о стройке рядом с резиденцией Владимира Путина Ново-Огарёво. Он заявил, что не знает об этом.