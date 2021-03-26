Генерал-майор МВД признал коррупцию важной составляющей работы

Коррупция — это важная составляющая работы МВД, но далеко не единственная. Об этом заявил начальник УМВД Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов в ходе выступления на местном телевидении.
Видео «признания» было
Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная. Но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, СК, ФСБ, силовую поддержку нам оказывает Росгвардия, — сказал Толкунов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель первого отдела полиции Красноярска был задержан за получение взятки в размере 600 тысяч рублей. По факту незаконного получения денежных средств назначена проверка. Также дело было открыто в отношении жителя Красноярска. Согласно предварительной версии следствия, знакомый начальника отдела полиции обратился к нему с просьбой помочь в переквалификации уголовного дела некоего человека на менее тяжкую статью за денежное вознаграждение. Полицейский и посредник были задержаны в момент передачи средств. Начальник полиции задержан, посредник находится под подпиской о невыезде.