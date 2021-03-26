Генерал-майор МВД признал коррупцию важной составляющей работы

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, где именно купили дублёнку президента Владимира Путина для его кратковременного отдыха в тайге. Возросший спрос на данную модель охотничьего костюма чиновник объяснил тем, что пример лидера способствует популяризации отечественных производителей.

Минувшие выходные Путин провёл в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, они гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал...