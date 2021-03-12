Начальник отдела полиции Красноярска задержан за взятку

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Руководитель первого отдела полиции Красноярска задержан за взятку. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — цитирует сообщение РИА Новости.

Глава отдела задержан за получение взятки в размере 600 тысяч рублей. По факту незаконного получения денежных средств назначена проверка.

Дело было возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ.

Также дело открыто в отношении жителя Красноярска. Согласно предварительной версии следствия, знакомый начальника отдела полиции обратился к нему с просьбой помочь в переквалификации уголовного дела некоего человека на менее тяжкую статью за денежное вознаграждение. Полицейский и посредник были задержаны в момент передачи средств. Начальник полиции задержан, посредник находится под подпиской о невыезде.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что бизнесмен, ресторатор Владимир Владимиров решением Центрального районного суда Красноярска оштрафован на 17 тысяч рублей. Он наказан за картинку, опубликованную в Instagram.