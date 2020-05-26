Генерал-майор ФСБ найден мёртвым в своей квартире

Бывший начальник управления государственной безопасности Северной Осетии, генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев был найден мёртвым в своей квартире в центре Москвы.
Известно, что 74-летнего Бзаева нашли в квартире в ночь на вторник, 26 мая. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
По предварительной версии, он умер от сердечного приступа,
Юрий Бзаев начал работу в органах КГБ в 1971 году. Возглавлял управление службы безопасности Северной Осетии и был секретарём Совбеза республики.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни.
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