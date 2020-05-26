Бывший хоккеист «Динамо» Белоножкин скончался на 74-м году жизни

https://static.news.ru/photo/06525a24-9f3e-11ea-9e8f-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Белоножкин Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни.

Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба московской команды. Клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким.

Белоножкин был воспитанником динамовской школы, он провёл в составе клуба девять сезонов. Является многократным призёром чемпионатов страны и обладателем Кубка СССР.

Как писал NEWS.ru, экс-форвард хоккейной команды «Трактор» Павел Лазарев скончался после тренировки с ветеранами. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 48 лет. Согласно предварительной версии, хоккеист умер из-за оторвавшегося тромба. По словам директора клуба Ивана Сеничева, это трагическое событие вызвало у всех большое потрясение. Он являлся одним из самых лучших игроков за всю историю клуба.