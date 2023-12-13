Гендиректор Российской национальной библиотеки умер на 71-м году жизни Гендиректор РНБ Гронский скончался в возрасте 70 лет

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский скончался в возрасте 70 лет, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителей учреждения. Он являлся руководителем библиотеки с 2021 года. Причины смерти Гронского не уточняются.

К сожалению, Владимир Геннадьевич Гронский скончался, — заявили сотрудники приемной гендиректора РНБ.

Владимир Гронский родился в 1952 году в Кронштадте и получил образование в Ленинградском государственном университете (ныне — СПбГУ). В 1978 году он начал работать корреспондентом в газете «Ленинградская правда», позднее он стал одним из основателей издания «Невское время». В 1996 году его назначили на должность главного редактора газеты «Вечерний Петербург», которую он занимал вплоть до 2001 года. В 2013 году он стал директором музея Суворова, а в 2021 году распоряжением правительства России был назначен гендиректором Российской национальной библиотеки. Дата и место прощания с руководителем РНБ будут объявлены позднее.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге скончался основатель «Агентства журналистских расследований» и издания «Фонтанка» Андрей Константинов. Тело журналиста было найдено в его квартире. Константинову было 60 лет, на протяжении последнего года он тяжело болел.