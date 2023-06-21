Где россияне отдыхают сейчас: куда поехать без визы и загранпаспорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 2019 года количество зарубежных туристических поездок россиян сократилось более чем в два раза. Пандемия коронавируса оказала большое влияние на туристический рынок. В 2022 году многие страны уже отказывались от ограничений, но началась спецоперация, что привело к отмене авиасообщения по направлениям, которые были популярными для отдыха и путешествий. Как это Это отразилось на сфере выездного туризма — в инфографике NEWS.ru.

Как снизился внешний турпоток из России за последние годы

По данным Росстата, в 2019 года из РФ выезжали 45,3 млн туристов. Пандемия сократила турпоток до 12,4 млн человек. В 2021-м этот показатель немного подрос до 19,2 млн, а в 2022-м — до 22,5 млн человек.

Куда россияне ездили раньше и где отдыхают сейчас

Фото: Lidia María Veles/NEWS.ru

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Неизменными лидерами по выездному турпотоку за весь период 2019-2022 были Абхазия и Турция. Тройку лидеров в 2019-м замыкала Финляндия, в 2020-м и 2021-м — Украина, а в 2022-м — Казахстан. Если в прошлые годы в страны-лидеры по российскому внешнему турпотоку попадали европейские государства (Германия, Польша, Италия), то в связи с закрытием воздушного пространства ЕС стали популярны другие направления — ОАЭ, Египет и Грузия.

Какие направления были закрыты

В январе 2023 года, по данным «Интерфакса», свои границы для россиян открыли более 70 стран, но по состоянию на май 2023-го авиасообщение у РФ сохранилось лишь с 35. Прямое авиасообщение РФ было закрыто почти с 40 странами Европы и Северной Америки.

Как подорожали туристические поездки

Стоимость зарубежных поездок в апреле 2023 года выросла на 30–40% по сравнению с апрелем 2022 года. При этом, как писали «Известия», поездка в Турцию в среднем за год подорожала в валюте на 9% — до €2,4 тысячи. В Египет цена выросла на 55% — до €1,7 тысячи за тур. Средний чек на путешествия в Турцию вырос на 26%, в Египет и ОАЭ — на 16%, на Мальдивы — на 76%, в Таиланд — на 109%.

По данным агрегаторов авиабилетов, стоимость зарубежных авиаперелетов в конце 2022 — начале 2023 года увеличилась в среднем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Куда россиянам можно ездить без виз

Согласно Индексу паспортов, публикуемому консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA, на I квартал 2023 года Россия занимала 51-е место из 108 по возможности безвизового въезда граждан в зарубежные страны.

Безвизовый доступ россиянам возможен в 118 стран мира, в том числе популярные для туристов Абхазию (90 дней без оформления визы), Грузию (360 дней), Египет (30 дней), Кубу (90 дней), Мальдивы (90 дней), ОАЭ (90 дней) и Турцию (60 дней).

В Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию возможен въезд по внутреннему паспорту гражданина РФ.



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