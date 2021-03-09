ГД отменяет ограничения по возрасту для назначаемых президентом чиновников

https://static.news.ru/photo/ed320db0-80d7-11eb-a07e-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, отменяющий возрастные ограничения для госслужащих, которые назначаются и отстраняются от должности президентом России.

В действующем законе о гражданской госслужбе предельный возраст пребывания на ней установлен на отметке 65 лет. Служащему, который входит в число руководителей высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до 70 лет.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что иногда возникает необходимость в продлении срока службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям», возраст которых превышает 70 лет. В связи с этим в исключительных случаях возрастное ограничение применяться не будет, сообщает ТАСС.

Инициатива нововведения принадлежит президенту Владимиру Путину. Ранее её поддержали в правительстве и думском комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Ранее NEWS.ru писал, что в середине января правительство завершило подготовку нормативной базы для реформы госаппарата. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым устанавливается предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. В кабмине отметили, что реформа будет способствовать повышению оперативности принимаемых решений, сделает систему госуправления способной качественно выполнять задачи по достижению национальных целей развития.