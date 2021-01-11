Кабмин утвердил предельную численность госслужащих

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Правительство России завершило подготовку нормативной базы для реформы госаппарата. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Его действие распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.

Реформу госаппарата предполагается завершить к апрелю 2021 года. Она предусматривает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов на 10% — в целом более 32 тысяч единиц. Реформа позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной качественно выполнять задачи по достижению национальных целей развития.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее 5 единиц, самостоятельного отдела — не менее 10.

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение — не более 30% общей численности сотрудников. В особых случаях допускается отклонение от установленных требований, сообщается на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство поддержало проект закона о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство. Согласно документу, госслужащие, которые в течение полугода после вступления в должность не подтвердят отсутствие у них иностранного гражданства, будут уволены.