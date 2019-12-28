Валерий Газзаев Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер РФ, бывший главный тренер российской сборной по футболу Валерий Газзаев отказался комментировать появившееся в соцсетях видео с роскошной свадьбой дочери. Торжество на вилле в Испании состоялась ещё в августе, но видеоролик появился в Сети только сейчас и вызвал бурное обсуждение.

Валерий Газзаев выслушал вопрос, но бросил трубку, а после выключил телефон, — сообщает Telegram-канал «Подъём».

Портал «Регион online» ранее писал, что свадьбу Виктории и Хосе жители Северной Осетии приняли крайне негативно. Кто-то из комментаторов начал считать чужие деньги, а кому-то не понравилось, что не соблюдались осетинские традиции.

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В Сети появилось видео со свадьбы дочери советского и российского футбольного тренера, депутата Государственной думы VII созыва и выходца из Северной Осетии Валерия Газзаева. Известно, что шикарный праздник прошел в Испании в августе 2019 года. Бракосочетание Виктории и Хосе состоялось на вилле. Торжество снимали с квадрокоптеров. На кадрах Валерий Газзаев подвел свою дочь в белом пышном платье с фатой к жениху. Все подружки невесты были в одинаковых красных платьях. Ролик собрал противоречивые комментарии жителей Северной Осетии. Одни желают счастья Газзаеву и его семье, другие обвиняют в расточительности. Многие недовольны, что свадьбу сыграли не по осетинским традициям. - Ну вот, видимо, куда все те суммы, предназначенные на футбольный клуб когда-то и пошли. - Завидовать нехорошо. А свадьба красивая, счастья молодым. - Знает, как его здесь "любят," поэтому подальше, чтобы никто ничего не испортил и не ляпнул. - Зависть - плохое чувство! Хватит считать чужие деньги. #дагестан #махачкала #дербент #каспийск #буйнакск #рсо #севернаяосетия #владикавказ #ингушетия #назрань #магас #кбр #нальчик #кчр #черкесск #скфо #кавказ #news_r #регионonline #валерийгаззаев #викториягаззаева #свадьба

Публикация от Регион Online (@news_r.ru)

Как писал NEWS.ru, Валерий Газзаев заявил, что хотел бы вернуться к работе главного тренера. 

Газзаев возглавлял футбольный клуб ЦСКА (Москва) и вместе с командой завоевал Кубок России, дважды становился обладателем Суперкубка России и является четырёхкратным победителем чемпионата РФ. Он завершил работу главным тренером в 2013 году и стал депутатом Государственной думы.

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