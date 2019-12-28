https://static.news.ru/photo/5764e514-296c-11ea-9acc-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер РФ, бывший главный тренер российской сборной по футболу Валерий Газзаев отказался комментировать появившееся в соцсетях видео с роскошной свадьбой дочери. Торжество на вилле в Испании состоялась ещё в августе, но видеоролик появился в Сети только сейчас и вызвал бурное обсуждение.

Валерий Газзаев выслушал вопрос, но бросил трубку, а после выключил телефон, — сообщает Telegram-канал «Подъём».

Портал «Регион online» ранее писал , что свадьбу Виктории и Хосе жители Северной Осетии приняли крайне негативно. Кто-то из комментаторов начал считать чужие деньги, а кому-то не понравилось, что не соблюдались осетинские традиции.

Как писал NEWS.ru, Валерий Газзаев заявил, что хотел бы вернуться к работе главного тренера.

Газзаев возглавлял футбольный клуб ЦСКА (Москва) и вместе с командой завоевал Кубок России, дважды становился обладателем Суперкубка России и является четырёхкратным победителем чемпионата РФ. Он завершил работу главным тренером в 2013 году и стал депутатом Государственной думы.