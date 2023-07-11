Гастроэнтеролог рассказала об опасности, таящейся в молоке Гастроэнтеролог Зотова: лактазная недостаточность может привести к интоксикации организма

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Большинст­во людей с возрастом перестают усваивать молоко, это связано с лактазной недостаточно­стью, то есть отсутствием или слабой выработкой лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар лактозу и помогает его усваивать, рассказала в беседе с aif.ru врач-гаст­роэнтеролог, ведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова. По ее словам, лактазная недостаточность может стать причиной нарушения пищеварения вплоть до развития интоксикации.

Как рассказала врач, признаками лактазной недостаточности являются боль и бурление в животе, а также диарея, которые появляются почти сразу после употребления молока.

Непереваренная лактоза поступает в тол­стый кишечник, где начинает бродить под воздействием микрофлоры. Это приводит к дисбиозу кишечника, к размножению патогенных бактерий в толстой кишке, к накоплению токсических веществ — органических кислот, водорода и метана, а затем и к развитию интоксикации, — предупредила специалист.

Для уточнения диагноза нужно провести лабораторные исследования, особенно у детей, поскольку нелеченная лактазная недостаточность со временем может привести к нарушению микрофлоры кишечника и стать спусковым механизмом для развития воспаления кишечника, подчеркнула гастроэнтеролог. При этом если непереносимость лактозы выявляется у грудного ребенка, то с отказом от естественного вскармливания стоит повременить. Вместо этого лучше сцеживать молоко и кормить малыша из бутылочки, предварительно добавляя лактазу (фермент в виде бесцветного порошка без вкуса и запаха).

По словам врача, справиться с лактазной недостаточностью у взрослых можно, полностью исключив молоко из рациона. При этом отказываться от кисломолочных продуктов необязательно, поскольку они в результате процесса ферментации усваиваются гораздо лучше, чем цельное молоко. Кроме того, существуют лекарственные препараты в виде капсул, содержащих лактазу, которые можно проглотить при еде либо высыпать содержимое в молоко.

Нутрициолог Дарья Кораблева ранее рассказала, что симптоматика непереносимости лактозы достаточно широка — от тяжести в желудке и вздутия живота до хронических тонзиллитов и разрушения зубов. Если при временном исключении из рациона молочных продуктов симптомы исчезли, то, скорее всего, непереносимость есть, отметила специалист.