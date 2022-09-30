Гастроэнтеролог объяснил, кому не стоит пить пиво Гастроэнтеролог Кунг призвал отказаться от пива людям с циррозом печени и диабетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление пива не рекомендуется диабетикам или людям в преддиабетном состоянии, сообщил гастроэнтеролог Джонатан Кунг. Как предупредил специалист, хмельные напитки могут спровоцировать повышение уровня сахара в крови, а их употребление на пустой желудок может вызвать быстрый рост уровня инсулина вплоть до гипогликемии. Также частое распитие пива людям с циррозом печени и другими печеночными патологиями может усугубить имеющиеся проблемы, пишет LIVE24.

Пиво — это алкоголь, который при метаболизме в уже раздраженной печени (часто в условиях цирроза, вирусного гепатита или аутоиммунного заболевания) может еще больше ускорить повреждение органа и в конечном итоге может привести к снижению функции печени, — объяснил врач.

По данным издания, людям с лишним весом или худеющим точно не стоит употреблять пиво, так как оно калорийно, а его сочетание с пивными закусками обязательно приведет к отложению жира в организме. Также хмельной напиток опасен для тех, кто имеет чувствительность к глютену, так как он вызывает проблемы с пищеварением и самочувствием.

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург ранее заявил, что употребление алкогольных напитков повышает риск инфаркта у пожилых людей. Он пояснил, что спиртное ускоряет работу сердца, а также повышает его потребность в кислороде. Вторыми по опасности для людей преклонного возраста являются сахаросодержащие напитки.