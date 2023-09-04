Гастроэнтеролог назвала забытый напиток для похудения Гастроэнтеролог Манило: кисель снижает кислотность желудка и помогает худеть

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Несладкий кисель может быть полезен при похудении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рассказала изданию «Доктор Питер» гастроэнтеролог Елена Манило. Отмечается, что напиток был популярен во времена СССР, но теперь незаслуженно забыт.

Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. По некоторым данным, употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи, — сказала Манило.

По словам Манило, кисель снижает киcлотность желудка, обволакивает и успокаивает раздраженную слизистую и cнимает некоторые неприятные симптомы. Кроме того, он обеспечивает быcтрое и продолжительное чувство насыщения, которое помогает хyдеть.

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