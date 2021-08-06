Стало известно, кто мог передать сбежавшим из ИВС гаечный ключ

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что заключённые, сбежавшие из подмосковного ИВС, могли получить гаечный ключ от адвоката. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации журналистов, адвоката, которая защищала одного из сбежавших, уже подозревали в помощи своему подзащитному. Она якобы передала мужчине учебник по психологии, с помощью которого он должен был попытаться обмануть специалистов по психолого-психиатрической экспертизе.

Однако книгу вовремя нашли в тайнике в кровати в его камере. Позже его направили на повторную экспертизу в институт Сербского, указав, что подсудимый знаком с основами психиатрии, — отметил собеседник СМИ.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщает , что следователи проверяют версию о любовной связи сбежавшего и его защитников.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

Помимо подозреваемого в убийстве Маругова, силовики разыскивают обвиняемых в кражах граждан Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дежуривший во время побега сотрудник изолятора задержан, следователи считают, что именно он был инициатором побега.