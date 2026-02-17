Фырын макарна: турецкая сырная запеканка. Тягучий чеддер и кремовый соус. Готовится всего 30 минут — вкуснее пасты в ресторане!

Эта запеканка — мастер баланса. Под хрустящей пузырящейся золотой «крышкой» из чеддера скрывается нежнейший, бархатистый крем-соус на основе мускатного ореха. А в его объятиях — идеальные макароны, которые впитывают весь вкус, оставаясь упругими. Это не просто паста — это целая симфония текстур в одной форме.

300 г макарон отвариваю в подсоленной воде на минуту меньше, чем указано на упаковке, чтобы остались аль денте. Сливаю. В сотейнике растапливаю 40 г сливочного масла, всыпаю 40 г муки и томлю 2–3 минуты на среднем огне, помешивая, до легкого орехового аромата. Не переставая мешать венчиком, тонкой струйкой вливаю 600 мл молока. Добавляю половину чайной ложки соли, черный перец и щепотку мускатного ореха. Довожу до густоты сметаны на медленном огне. Снимаю с огня и смешиваю соус с макаронами. Перекладываю массу в смазанную маслом форму. Сверху обильно посыпаю 250 г тертого сыра чеддер. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не покроется красивой золотистой корочкой. Подаю сразу, пока запеканка горячая и ароматная.

