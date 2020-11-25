Фургалу продлили срок ареста

https://static.news.ru/photo/62bf81d0-2f2e-11eb-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей, продлили до 9 марта 2021 года.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Об этом сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян.

Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта, — рассказал он.

По его словам, решение суда будет обжаловано в установленные законодательством сроки. Ранее стало известно, что срок следствия по делу бывшего губернатора установлен до 8 мая.

Фургал находится в СИЗО «Лефортово». Он подозревается в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах — в частности, речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Политик отказывается признавать вину.

Его арестовали 9 июля. В Хабаровске в связи с этим до сих пор продолжаются массовые акции протеста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что при проведении компьютерной томографии лёгких у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нашли патологические изменения лёгкого, сообщила член московской наблюдательной комиссии Ева Меркачёва.