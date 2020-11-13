Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/5776793c-2650-11eb-86b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

На территории Хабаровска в субботу, 14 ноября, местные жители вышли на очередную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Сбор митингующих состоялся возле здания областного правительства. Затем участники акции устроили шествие по центральным улицам Хабаровска. После этого они снова вернулись на площадь Ленина.

Местные власти подчеркнули, что на митинге было примерно 200 человек. Однако свои подсчёты вели поддерживающие акцию активисты. Они насчитали более 500 человек.

Прошедшая акция в поддержку Фургала стала 127-й с момента задержания экс-губернатора, напоминает портал DVHAB.RU.

Бывшего главу Хабаровского края задержали 9 июля и этапировали в Москву. По версии СК РФ, Сергей Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах.

Как ранее передавал NEWS.ru, суд арестовал недвижимое имущество Фургала в Подмосковье. Это земельный участок в четверть гектара и недостроенный дом.

Обеспечительные меры наложены в рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала, участок и дом опального губернатора находятся в Дмитровском районе.