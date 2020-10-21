Суд рассмотрит жалобу Фургала по эпизоду с убийством бизнесмена Зори

https://static.news.ru/photo/f7daa496-13a6-11eb-a744-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жалоба защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по эпизоду с убийством бизнесмена Евгения Зори в 2004 году не останется без внимания. Мосгорсуд обязал Басманный суд Москвы рассмотреть это обращение.

Мосгорсуд сегодня удовлетворил жалобу защиты Фургала и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции — Басманный районный суд Москвы, — цитирует ТАСС адвоката Фургала Александра Старцева.

Ранее следователь отменил постановление о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году, когда был убит Зоря. Фургал тогда был задержан и допрошен в качестве подозреваемого в рамках предварительного следствия. Однако в возбуждении уголовного дела в его отношении было отказано в связи с реабилитирующими основаниями.

Бывшего главу Хабаровского края задержали 9 июля и этапировали в Москву. По версии СК РФ, Сергей Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах.

Между тем, как сообщал NEWS.ru, в Хабаровске продолжаются массовые акции в поддержку Фургала. Местная администрация поясняет, что люди выдвигают требования проведения открытого суда присяжных и рассмотрения дела на территории региона.