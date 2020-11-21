У Фургала нашли заболевание лёгких

https://static.news.ru/photo/83bb1a6e-2bf2-11eb-a430-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При проведении компьютерной томографии лёгких у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нашли паталогические изменения лёгкого, сообщил член московской наблюдательной комиссии Ева Меркачёва.

В одном из лёгких найдены патологические изменения, свидетельствующие о заболевании. Его динамика неизвестна, — сказала она.

По её словам, однозначную причину процесса врачи назвать не могут, так как необходимо проведение серьёзного обследования, в котором отказал следователь, передаёт DVhab.ru.

По словам пресс-секретаря Фургала, о проблемах со здоровьем у политика известно давно, однако из-за ареста не удалось провести все необходимые процедуры.

Подробности знают только адвокат и его семья. Будем добиваться того, чтобы каким-то образом следователи разрешили пройти ему полное обследование, — сказала она радиостанции «Говорит Москва».

Он был у врача за несколько месяцев до ареста. Тогда медики подозревали коронавирус и советовали сделать КТ.

Тут события вот эти все случились (арест. — NEWS.ru), и поэтому удалось сделать КТ только сейчас. То, что у него обнаружили новообразования, что будет дальше сказать сложно, — заключила она.

Фургал находится в СИЗО «Лефортово». Он подозревается в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах — в частности, речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Политик отказывается признавать вину.

Его арестовали 9 июля, в Хабаровске до сих пор продолжаются массовые акции протеста, писал NEWS.ru.