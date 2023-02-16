Фургал обжаловал приговор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Фургал

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда, сообщил его адвокат Александр Старцев. По его словам, экс-глава региона запросил новое рассмотрение уголовного дела в ином составе суда, передает ТАСС.

Апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда Фургал вчера подал из СИЗО в письменном варианте. Он просит приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда, — сказал правозащитник.

Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Экс-губернатора признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004–2005 годах.

Позже правозащитница Ева Меркачева рассказала об условиях содержания Фургала в СИЗО «Лефортово». По ее словам, сокамерником бывшего главы края уже более двух лет остается бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, такая ситуация является рекордом для СИЗО. Правозащитница уточнила, что Фургал и Абызов хорошо друг к другу относятся и подходят по уровню интеллекта.