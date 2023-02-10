Правозащитница рассказала об условиях содержания Фургала в «Лефортово» Правозащитница Меркачева: Фургал содержится в камере с экс-министром Открытого правительства

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Сергей Фургал

Правозащитница Ева Меркачева рассказала Lenta.ru об условиях содержания бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». По ее словам, сокамерником Фургала уже более двух лет остается бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, такая ситуация является рекордом для СИЗО.

Сейчас Фургал содержится в СИЗО «Лефортово» <...>. В Лефортово все камеры по два человека. Долгое время Фургал содержится с одним и тем же сокамерником — это бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов. Они с ним сидят уже больше двух лет. Это какой-то рекорд, потому что обычно в «Лефортово» меняют сокамерников, — сообщила Меркачева.

Правозащитница уточнила, что Фургал и Абызов хорошо друг к другу относятся и стычек между ними не происходило. По ее словам, они также хорошо подходят друг другу по уровню интеллекта.

Меркачева добавила, что Фургал собирается подавать апелляцию к решению суда. Из-за этого приговор еще не вступил в законную силу и экс-губернатора пока не могут никуда переместить из СИЗО. В ожидании решения по апелляции Фургал может пробыть в «Лефортово» от полугода до года. В случае если приговор признают законным, его отправят в колонию строгого режима, пояснила правозащитница.

Люберецкий городской суд Московской области ранее приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Фургала признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004–2005 годах.