Фургала приговорили к тюремному заключению Cуд приговорил экс-губернатора Хабаровского края Фургала к 22 годам лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, во время оглашения приговора в Московском областном суде

Люберецкий городской суд Московской области приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Фургала признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004–2005 годах.

По совокупности <...> окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима, — огласил решение судья.

По мнению присяжных, экс-губернатор не заслуживает снисхождения. При этом суд исключил из приговора эпизод с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности.

Кроме того, бывший помощник Фургала Андрей Карепов приговорен к 21 году колонии по делу об убийствах бизнесменов.

Представитель гособвинения просил приговорить бывшего губернатора Хабаровского края к 23 годам колонии строгого режима за организацию заказных убийств бизнесменов.

30 января Фургал выступил в суде с последним словом. Он попросил признать его невиновным в инкриминируемых деяниях и подчеркнул, что хочет «отмыть свое имя». По словам Фургала, он никогда не решал вопросы при помощи убийства. Тем не менее присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края виновным по всем трем эпизодам убийств конкурентов по бизнесу.