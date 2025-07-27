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27 июля 2025 в 13:33

«Функции угасают»: эксперт озвучил последствия зависимости от ИИ

Психиатр Тарасов: активное использование ИИ лишает людей критического мышления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование искусственного интеллекта в школьном возрасте может тормозить развитие критического мышления, сообщил «Газете.Ru» врач-психиатр и психотерапевт Сергей Тарасов. По его словам, опора на ИИ приводит к утрате базовых когнитивных навыков.

Важно понимать: ИИ — это всего лишь инструмент, не более. <…> Это как с калькулятором — сам по себе он не делает из нас плохих математиков, но если с детства считать только на нем, базовые навыки счета могут и не развиться. То же самое происходит с мышлением, — пояснил собеседник.

По его словам, мозг легко «разбаловать» упрощением задач. Это чревато снижением способности анализировать, формулировать мысли, аргументировать и сомневаться. Без тренировки эти функции постепенно угасают, подчеркивает эксперт, сравнивая их с мышцами, которые слабеют без физической нагрузки.

Тарасов подчеркнул, что у подростков может возникнуть иллюзия компетентности, если они полагаются на готовые ответы искусственного интеллекта. В результате видимость успешности подменяет реальную интеллектуальную работу.

Ранее стало известно, что российский режиссер Рубен Дишдишян и публицист Александр Цыпкин снимают фильм о человеке, который с помощью ИИ создает цифровую копию своей умершей жены. Продюсер отметил, что искусственный интеллект уже становится частью кинематографа, но заменить сценаристов он еще не способен.

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