Фу, этот запах из ведра — я спаслась за 5 минут и больше не краснею на кухне

Мусорное ведро быстро превращается в источник неприятного запаха, даже если с виду все чисто. Но есть простые домашние приемы, которые помогают держать его в порядке без дорогой химии и лишних усилий.

Начинать нужно с обычного мытья: теплая вода и сода отлично снимают налет. Сделайте пасту, протрите стенки, смойте. Для финального эффекта пройдитесь раствором уксуса с водой — он уберет запахи и освежит.

Если «аромат» возвращается, выручает древесный наполнитель для кошачьего лотка. Насыпьте немного на дно под пакет — он впитает влагу и запахи. Бюджетная альтернатива — газета: стелим вниз, при желании капаем эфирное масло.

Сильные загрязнения можно обработать раствором с белизной, но без фанатизма и с последующим ополаскиванием.

Чтобы проблема не возвращалась, не копите мусор днями, влажные отходы упаковывайте отдельно и мойте ведро хотя бы раз в неделю. Тогда никакого «сюрприза» при открытии крышки не будет.

Автор Марина Макарова уже попробовала эти способы уборки. Будьте аккуратны с белизной, если у вас не белое ведро.

