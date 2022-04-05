ФССП взыщет с Meta почти 2 млрд рублей

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти двух миллиардов рублей с американской компании Meta (деятельность в России запрещена), следует из базы данных, размещённой на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Исполнительное производство по делу о «систематическом неудалении запрещённой информации» началось 24 марта.

Штраф как вид наказания по делам об административных правонарушениях <...>: 1 990 984 950,05 рубля, — указано на ресурсе.

Ранее сообщалось, что компании Meta Platforms грозит штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент. Судебное заседание назначено на 26 апреля.

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей и пользователей соцсети Instagram (деятельность в России запрещена), получавших с неё доход. Также в письме содержится требование к Meta публично принести извинения гражданам России.

Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в соцсетях Facebook (деятельность в России запрещена) и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине.