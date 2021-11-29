ФСБ завершила расследование дела о миллионных хищениях в РАНХиГС

ФСБ завершила расследование скандального уголовного дела об особо крупном мошенничестве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Фигуранты дела, среди которых оказался директор Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорь Барциц и декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина, приступили к ознакомлению с материалами дела. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным следствия, профессора Барциц и Ларина договорились со своими подчинёнными и коллегами о том, что будут выписывать им надбавки к зарплате и премии, которые те затем станут возвращать наличными за вычетом «комиссии» за услугу. До этого сообщалось, что один из сотрудников Академии был задержан с поличным при получении денег от одного из подчинённых. Как утверждает «Коммерсант», задержанным стал именно Барциц.

Роль в деле ещё одного фигуранта, 42-летнего уроженца Абхазии Аслана Фейзбы, до сих пор не прояснена. Сам Фейзба успел скрыться и сейчас находится в розыске.

Ранее руководитель института госслужбы и управления РАНХиГС не только признал себя виновным и раскаялся в содеянном, но и полностью возместил причинённый ущерб, который, по некоторым данным, составил несколько миллионов рублей.