ФСБ задержало главврача клиники за организацию нелегальной миграции

Сотрудники пограничного управления федеральной службы безопасности по Новосибирской области задержали главного врача одной из частных клиник, который организовал незаконный въезд иностранцев в РФ. Медик вносил недостоверные данные на портал государственных услуг, тем самым помогая нелегалам попасть в Россию. Об этом сообщает КП.

Силовики провели обыск в кабинете подозреваемого. У медработника обнаружили порядка двухсот фиктивных приглашений на лечение в его клинике для нарушителей границы. Главврач предстанет перед судом, как главный фигурант дела об организации незаконного пересечения границы России.

Установлено, главврач частной клиники за деньги предоставлял мигрантам приглашения на лечение в своем центре и вносил недостоверные данные в единый портал госуслуг. Располагая нелегальными документами, иностранцы, знавшие о своих незаконных действиях, пытались въехать на территорию страны, — сообщили в МВД.

Ранее сотрудники полиции в Москве задержали нелегального мигранта за приставание к несовершеннолетней. 14 сентября в доме по улице академика Пилюгина в лифт со школьницей зашел незнакомец. Мужчина сначала начал «лапать» школьницу, а потом демонстрировать ей непристойности после чего ушёл. Жертва извращенца рассказала о случившемся родителям и те вызвали полицейских. По горячим следам удалось задержать приезжего. Арестованный оказался гражданином одной из республик Средней Азии, который прибыл в Россию незаконно.