Нелегального мигранта задержали в Москве за приставания к школьнице

Сотрудники московской полиции задержали нелегального мигранта, пристававшего к школьнице в лифте. По факту происшествия проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 14 сентября в доме на улице Академика Пилюгина. Вместе с девятиклассницей в лифт зашёл незнакомый мужчина, который сначала дотронулся до её интимных мест, затем «разделся, показал непристойность», после чего покинул лифт.

Девочка сразу же рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 42-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Полицейские установили , что он нигде не работает и на территории России находится незаконно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли от педофила 10-летнюю школьницу. Девочка не вернулась домой из школы, и полицейские в ходе поисков изучили её аккаунты в соцсетях. Они установили, что девочка переписывалась с 33-летним мужчиной. Ребёнок нашёлся у него дома. По предварительным данным, педофил приставал к школьнице и угрожал ей, но не успел ничего сделать.