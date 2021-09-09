Полицейские спасли школьницу от педофила в Ленинградской области

Полицейские сумели предотвратить преступление против 10-летней школьницы в Гатчине Ленинградской области. Накануне девочка ушла в школу и не вернулась, сообщает РЕН ТВ.
Чтобы найти ребёнка, сотрудники уголовного розыска
Мужчина доставлен в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее две школьницы пропали в Кузбассе, а некоторое время спустя их тела со следами насильственной смерти нашли в заброшенном доме. Свою вину в содеянном признал 41-летний Виктор Пестерников.
Профессор криминалистики Анатолий Кустов заявил, что всплеск педофилии в России связан с отсутствием медицинского контроля и загруженностью полицейских.