Полицейские спасли школьницу от педофила в Ленинградской области

Полицейские сумели предотвратить преступление против 10-летней школьницы в Гатчине Ленинградской области. Накануне девочка ушла в школу и не вернулась, сообщает РЕН ТВ.

Чтобы найти ребёнка, сотрудники уголовного розыска изучили её аккаунты в соцсетях и выяснили, что школьница переписывалась с 33-летним мужчиной. Полицейские пришли к нему домой, где и обнаружили девочку. По предварительным данным, педофил приставал к школьнице и угрожал ей, но не успел ничего сделать.

Мужчина доставлен в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее две школьницы пропали в Кузбассе, а некоторое время спустя их тела со следами насильственной смерти нашли в заброшенном доме. Свою вину в содеянном признал 41-летний Виктор Пестерников.

Профессор криминалистики Анатолий Кустов заявил, что всплеск педофилии в России связан с отсутствием медицинского контроля и загруженностью полицейских.