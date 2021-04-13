ФСБ задержала в Иванове члена запрещённого религиозного движения

https://static.news.ru/photo/6c2d4880-9c50-11eb-8f56-96000091f725_660.jpg Фото: НАК

Сотрудники ФСБ задержали в Ивановской области сторонника запрещённого на территории России религиозного исламистского движения «Таблиги Джамаат». Об этом журналистам рассказали представители спецслужбы.

ФСБ России по Ивановской области задержала члена запрещённой в Российской Федерации экстремистской организации. В отношении жителя областного центра 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремисткой организации», — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы регионального УФСБ.

По данным оперативников, мужчина участвовал в религиозных обрядах, организованных запрещённым движением, а также участвовал в миссионерской деятельности.

Как сообщал NEWS.ru, профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который предусматривает формирование банка данных экстремистских материалов.

Цель его создания — обеспечение оперативно-разыскных и следственных мероприятий для противодействия экстремистской деятельности. Предполагается, что система упростит отождествление выявленных материалов, содержащих признаки экстремизма.