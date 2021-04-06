В ГД одобрили идею о банке экстремистских материалов

https://static.news.ru/photo/60d0afe6-9786-11eb-bb2e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который предусматривает формирование банка данных экстремистских материалов.

Цель его создания — обеспечение оперативно-розыскных и следственных мероприятий для противодействия экстремистской деятельности. Предполагается, что система упростит отождествление выявленных материалов, содержащих признаки экстремизма.

Оператором банка данных, согласно документу, выступит Минюст РФ. Ведомство будет утверждать порядок его использования и ведения.

В случае принятия закона, он вступит в силу через год после официального опубликования. Отсрочка связана с необходимостью разработки приказа Минюста о введении банка данных в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» о блокировке данных с оправданием экстремизма и терроризма. Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв пояснил, что задача поправок заключается не только в повышении безопасности информационного пространства, но и предотвращении «радикализации несовершеннолетних».