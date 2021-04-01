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РБК: ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в регионах

17:08, 01 апреля 2021 97
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ, МВД и ФНС пришли с обысками в офисы консалтинговой компании «Бизнес-гарант» сразу в нескольких российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.

Следователи подозревают «Бизнес-гарант» в причастности к крупному мошенничеству с НДС, в частности, они могли создавать условия для уклонения от уплаты налогов для отдельных клиентов. Обыски проводятся в отделениях компании в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.

«Бизнес-гарант» специализируется на оказании консалтинговых услуг в сфере налогообложения и бухучёта. Отмечается, что фирма функционирует в России на протяжении 15 лет.

Как сообщал NEWS.ru, главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова задержали в Москве по делу о получении крупной взятки. Ему уже официально предъявлено обвинение.

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