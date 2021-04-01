РБК: ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в регионах

Сотрудники ФСБ, МВД и ФНС пришли с обысками в офисы консалтинговой компании «Бизнес-гарант» сразу в нескольких российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.
Следователи
«Бизнес-гарант» специализируется на оказании консалтинговых услуг в сфере налогообложения и бухучёта. Отмечается, что фирма функционирует в России на протяжении 15 лет.
Как сообщал NEWS.ru, главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова задержали в Москве по делу о получении крупной взятки. Ему уже официально предъявлено обвинение.