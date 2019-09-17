https://static.news.ru/photo/16b88a1a-d922-11e9-a87e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Глава ГУ МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с террористическими ячейками в России.

По его словам, в 2019 году полиция и ФСБ выявили ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 17 регионах страны, среди них Ставропольский край, Москва, Владимирская область, Дагестан, Чечня, ХМАО и ЯНАО.

Как Ильиных рассказал в журнале «Полиция России» в статье «Не допустить ненависти и вражды», за первое полугодие было зафиксировано 972 преступления.

Как ранее писал News.ru, имам московской мечети «Ярдям» Махмуд Велитов, которого осудили на три года за оправдание терроризма, отбыл срок наказания.