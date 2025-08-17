Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 00:05

Фриттата с овощами, богатая белком и клетчаткой: быстрый завтрак или ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фриттата — итальянский омлет с овощами и сыром, где нежная яичная основа сочетается с сочными овощами и сливочными нотками сыра. Вкус — насыщенный, с легкой карамельной сладостью запеченных овощей и остринкой чеснока.

Для приготовления обжарьте на оливковом масле 1/2 нарезанного болгарского перца, 1/2 кабачка кубиками, горсть шпината и 2 зубчика чеснока. Взбейте 6 яиц с 50 мл сливок, солью и перцем, залейте овощи в сковороде, посыпьте 70 г тертого сыра. Готовьте 5 минут на среднем огне. По желанию можно поставить сковороду в духовку на 3–4 минуты для золотистой корочки.

Подавайте горячей или холодной — фриттата хороша в любом виде! Богатая белком (20 г на порцию) и клетчаткой, она станет идеальным быстрым завтраком или ужином.

Ранее стало известно, как приготовить рулет с кабачковой лепешкой: сырно-чесночная вкуснятина за полчаса готовки.

омлеты
рецепты
яйца
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авдотья Малиновка: как 17 августа предсказать погоду в ноябре
«Советчики — не ответчики»: в ЕП призвали Зеленского к переговорам
В США раскрыли, при каком условии начнут организуют саммит с РФ и Украиной
В российском регионе предупредили о беспилотной опасности
«Ахмат» разбил «Крылья» в матче РПЛ
Мерц оценил результативность саммита Путина и Трампа
Со сгоревшей на Волге яхты спаслись шесть человек
День Воздушного флота: гордость России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 августа 2025 года
Долги, тайные знания, затворничество: как живет семья Артема Боровика
Лавров обсудил с главой МИД Турции итоги саммита на Аляске
Гладков рассказал о раненных из-за атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
Минобороны России подсчитало число сбитых за полчаса беспилотников ВСУ
Стало известно, сколько в среднем живут солдаты ВСУ в боях под Сумами
«Друзья снова»: в ФРГ расшифровали тайные жесты на встрече Путина и Трампа
Реабилитолог раскрыл, как стресс влияет на тело человека
Стало известно, когда Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной
Путин оценил саммит с Трампом на Аляске
«Украина должна решить»: в Европе решили поговорить с Зеленским
Трамп напряг Зеленского после саммита с Путиным на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.