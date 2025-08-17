Фриттата с овощами, богатая белком и клетчаткой: быстрый завтрак или ужин

Фриттата — итальянский омлет с овощами и сыром, где нежная яичная основа сочетается с сочными овощами и сливочными нотками сыра. Вкус — насыщенный, с легкой карамельной сладостью запеченных овощей и остринкой чеснока.

Для приготовления обжарьте на оливковом масле 1/2 нарезанного болгарского перца, 1/2 кабачка кубиками, горсть шпината и 2 зубчика чеснока. Взбейте 6 яиц с 50 мл сливок, солью и перцем, залейте овощи в сковороде, посыпьте 70 г тертого сыра. Готовьте 5 минут на среднем огне. По желанию можно поставить сковороду в духовку на 3–4 минуты для золотистой корочки.

Подавайте горячей или холодной — фриттата хороша в любом виде! Богатая белком (20 г на порцию) и клетчаткой, она станет идеальным быстрым завтраком или ужином.

