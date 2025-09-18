Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 23:09

Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине

Трамп: сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас не время просить президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. Политик также пообещал быть жестким, если это придется сделать, передает Bloomberg.

В нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко, — сказал он.

Ранее Трамп признался, что разочарован отсутствием решения для украинского конфликта. По словам политика, он «считает себя обязанным» положить ему конец, поскольку при его первом сроке президентства эскалации удалось бы избежать.

Тем временем известный российский предприниматель Виктор Бут, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, говорил, что Трамп «берет европейцев на понт» в вопросе конфликта на Украине. Он уточнил, что не нужно обращать внимания на то, что говорит глава Белого дома, так как он всегда пытается «лавировать» между разными позициями. Вместо этого Бут призвал «следить за руками этого ловкого фокусника политического цирка».

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. По его словам, в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Украина
конфликты
