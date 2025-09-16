Завтрак по-итальянски: этот рецепт вернул веру в омлеты

Итальянский омлет со шпинатом и ветчиной — это сытное и красочное блюдо, которое сочетает в себе легкость яичной основы и насыщенный вкус качественных наполнителей. Такой завтрак готовится быстро, но выглядит по-праздничному и обеспечивает энергией на первую половину дня. Сочетание шпината, ветчины и расплавленной моцареллы создает гармоничный вкусовой ансамбль.

10 яиц взбивают со 120 мл молока, солью и пряностями до однородности. 100 г ветчины и 100 г болгарского перца нарезают кубиками, обжаривают на растительном масле. Добавляют 2-3 горсти шпината, тушат 2 минуты. Заливают яичной смесью, готовят 2–4 минуты на среднем огне. Сверху выкладывают 100 г помидоров черри и 125 г моцареллы. Запекают при 180 °C 10–12 минут. Подают горячим, посыпав зеленым луком.

