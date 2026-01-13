Фрикадельки в сливочном соусе дорблю — этот рецепт перезагружает классический и дарит изысканный вкус

Когда хочется порадовать себя или гостей чем-то особенным без долгой готовки, этот рецепт — идеальный выбор. Фрикадельки лепятся быстро, соус готовится за минуты, а результат выглядит и вкусом, и подачей как кулинарный шедевр.

Для фрикаделек смешиваю мясной фарш (400 г) с мелко нарезанным луком (1/2 шт.), яйцом, панировочными сухарями (3 ст. л.) и тертым сыром (50 г). Добавляю соль и перец по вкусу. Можно вмешать немного отваренного до полуготовности риса для сочности. Из фарша формирую небольшие шарики. Обжариваю фрикадельки на разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки. Для соуса в сотейник наливаю сливки (250 г) и добавляю раскрошенный сыр дорблю (100 г). Нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая, пока сыр не растворится полностью. Вливаю горячий бульон или воду (100 мл) для получения нужной консистенции и прогреваю еще пару минут. Готовые фрикадельки перекладываю в соус, аккуратно перемешиваю и томлю на маленьком огне под крышкой 5–7 минут, чтобы они пропитались. Подаю горячими, полив соусом и посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.