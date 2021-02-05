Фотограф выставил на аукцион снимок, сделанный в отделе полиции в Москве

https://static.news.ru/photo/02bc1e6a-689a-11eb-a6e4-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фотограф Дмитрий Марков выставил на благотворительный аукцион единственный подписанный отпечаток фотографии из отдела полиции в Москве. Стартовая цена — 10 тысяч рублей.

Фотографа задержали во время протестов у здания Мосгорсуда 2 февраля. В отделении он сделал снимок, который называют символом начала 2021 года. На нём запечатлён силовик в балаклаве, который сидит на фоне портрета президента Владимира Путина.

Вырученные средства Марков переведёт правозащитным организациям «ОВД-Инфо» и «Апология протеста». Стартовая цена снимка — 10 тысяч рублей, однако за него уже готовы отдать более 200 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, картина итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» была продана на аукционе в США за $92,2 млн. Полотно приобрёл русскоязычный покупатель, имя которого не называется.

В торговом доме Sotheby's отметили, что картина стала самой дорогим полотном художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшимся им на продажу. Эксперты оценивали её по меньшей мере в $80 млн.