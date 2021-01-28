Русскоязычный покупатель приобрёл картину Боттичелли за $92 млн

https://static.news.ru/photo/9f827cda-6200-11eb-bca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sothebys/twitter.com

Картина итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» была продана на аукционе в США за $92,2 млн. Полотно приобрёл русскоязычный покупатель, имя которого не называется.

В торговом доме Sotheby's отметили , что картина стала самой дорогим полотном художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшимся им на продажу. Эксперты оценивали её по меньшей мере в $80 млн.

Ранее картиной владел американский девелопер Шелдон Солоу. Он приобрёл «Портрет» в 1982 году, заплатив за него $1,2 млн.

В общей сложности на торги было выставлено свыше 40 лотов, в числе которых были работы фламандского художника Антониса ван Дейка, нидерландского живописца Виллема ван Алста и скульптора из Флоренции Луки делла Роббиа. По итогам торгов выручка Sotheby's составила около $115 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянская полиция обнаружила копию картины «Спаситель мира» (Salvator Mundi) XVI века Леонардо да Винчи во время обыска в квартире 36-летнего мужчины. Она была украдена из музея в Неаполе.

Предполагается, что полотно было написано одним из учеников да Винчи в Риме, а затем доставлена в Неаполь посланником императора Священной Римской империи Карла V. Оригинальный «Спаситель мира» Леонардо вошёл в историю в 2017 году, когда он был продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450,3 млн.