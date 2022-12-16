Forbes: российское подразделение TikTok сократило около 500 сотрудников

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российское подразделение соцсети TikTok сократило большую часть своих сотрудников, сообщает Forbes со ссылкой на источники. Уволены около 500 человек, в расположенном в Москве офисе остались порядка 10 сотрудников.

Один из собеседников рассказал изданию, что офис, который арендовал российский TikTok, «пустовал в разгар рабочего дня».

По словам источников, оставшиеся работники являются специалистами команды гейминга TikTok. Их собираются перевести в Дубай. Им также предлагали релокацию в Казахстан, где некоторое время назад открылся офис соцсети. Однако желающих не нашлось, поскольку зарплаты там соответствовали бы уровню заработков в стране.

Ранее сообщалось, что сотрудникам российского филиала TikTok после объявления частичной мобилизации предложили на выбор для переезда Казахстан, Армению и Киргизию. По данным российских СМИ, до начала спецоперации в филиале насчитывалось 200–300 сотрудников, часть из которых находились за рубежом. На начало ноября за пределами РФ был уже каждый третий работник.

Начиная с середины октября, TikTok разрешила сотрудникам российского филиала работать из любой страны, где у них есть разрешение на работу. Чтобы воспользоваться данной опцией, им нужно было подписать допсоглашение к трудовому договору о работе из другой страны.