Сотрудникам TikTok в России предложили переехать в другие страны РБК: сотрудникам российского офиса TikTok предложили переехать в Казахстан, Армению и Киргизию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После объявления частичной мобилизации в РФ (21 сентября) сотрудникам российского филиала TikTok предложили на выбор три страны для переезда: Казахстан, Армению и Киргизию, сообщает РБК со ссылкой на источники и бывших работников компании. При этом сами представители соцсети не ответили на вопросы журналистов издания. О завершении частичной мобилизации 28 октября заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

26 октября глава отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина на своей странице в LinkedIn (соцсеть для поиска деловых контактов) сообщила об открытии нового офиса TikTok в Казахстане, который она же и возглавит.

Один из собеседников РБК признался, что до начала СВО на Украине в российском офисе TikTok работали 200–300 сотрудников. Часть из них уже в тот момент физически не находилась в России, однако сейчас, «судя по сообщениям в (рабочих. — NEWS.ru) чатах, каждый третий сотрудник находится в других странах».

Начиная с середины октября TikTok разрешила сотрудникам российского филиала работать из любой страны, где у них есть разрешение на работу. При этом, чтобы воспользоваться данной опцией, им нужно было подписать допсоглашение к трудовому договору о работе из другой страны. Часть сотрудников компании была обеспокоена тем, что у них нет брони от частичной мобилизации. Сами представители китайской соцсети TikTok на это отвечали, что «они обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию», сообщил спикер издания.

Один из источников РБК, близкий к корпоративным кругам TikTok, признался, что после приостановки работы приложения на территории России часть сотрудников российского офиса ушла в другие международные команды, в частности, в ближневосточную, при этом оставаясь под крылом российского отделения соцсети.

По данным The Wall Street Journal, Сербия оказалась самым популярным направлением для сотрудников технологических компаний и высококвалифицированных специалистов, уехавших из России. За последние месяцы в страну приехали десятки тысяч российских инженеров, программистов, предпринимателей, деятелей искусства и ученых. При этом около 700 связанных с РФ фирм открыли в Сербии филиалы, и порядка 1,5 тысячи россиян зарегистрировали новые компании. Кроме того, крупные компании переводят в эту страну своих сотрудников.