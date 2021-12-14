ФМБА внесёт в Минздрав отчёт об испытаниях своей новой вакцины от COVID-19

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Промежуточный отчёт о клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Конвасэл», разработанной Федеральным медико-биологическом агентством (ФМБА) Минздрав получит 16 декабря. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на общем собрании Российской академии наук (РАН), передаёт ТАСС.

19 июля начались клинические исследования объединённой I-II фазы «Конвасэла». В настоящее время подготовлен промежуточный отчёт, который 16 декабря, на этой неделе, будет внесён регулятору, — цитирует её агентство.

По словам Скворцовой, инновационная вакцина для профилактики COVID-19 на основе рекомбинантного белка N (нуклeокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 «Конвaсэл» была создана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, подведомственном ФМБA.

Основными механизмами действия вакцины «Конвaсэл» Скворцова назвала выработку специфичеcкого клеточного иммунного ответа, выработку фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутриклеточного вируснейтрализующего ответа.

Скворцова добавила, что в тот же день, 16 декабря, ФМБА обратится в Минздрав для регистрации своей вакцины.

Ранее Скворцова заявила, что испытала на себе препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19». Его следует вдыхать в течение 10 минут.