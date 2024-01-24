Флеболог рассказал, какие продукты могут спасти от тромбоза Флеболог Абасов посоветовал есть лук и чеснок для рассасывания тромбов

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Употребление лука и чеснока может поспособствовать рассасыванию тромбов, образовавшихся в сосудах, заявил врач-флеболог Максим Абасов. По его словам, которые приводит издание news102.ru, они способствуют уменьшению вязкости крови, что предотвращает ее загустение. Кроме того, пользу для здоровья несет свекла. От шпината и брокколи же следует отказаться, считает врач.

Медицинский специалист утверждает, что шпинат и брокколи содержат в себе особое вещество — витамин К. Оно способствует ускорению свертываемости крови, что может представлять опасность при наличии тромбов в организме. Копченая и соленая пища также должна быть исключена из рациона при повышенном риске тромбоза, так как она нагружает печень и мешает ей вырабатывать ферменты, разжижающие кровь.

Важнейшими продуктами, помогающими справиться с тромбами, остаются лук и чеснок, отмечает Абасов. Они помогают уменьшить вязкость крови. Свекла же улучшает работу желудочно-кишечного тракта, что также положительно влияет на состояние сосудов. Однако главную роль в профилактике тромбоза играет вода. По словам специалиста, употребление достаточного количества воды ускоряет рассасывание тромбов.

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